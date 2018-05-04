Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе

4 мая 2018 17:55 (UTC+04:00)

Эксперты ОЗХО завершили работу в сирийской Думе, где 7 апреля якобы произошла химическая атака, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"В сирийском городе Дума завершила работу группа экспертов Организации по запрещению химического оружия, проверявшая информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками химической атаке", — сказал он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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