Жители Ливана голосуют на парламентских выборах

6 мая 2018 10:10 (UTC+04:00)

Избирательные участки на парламентских выборах открылись во всех регионах Ливана. Жители смогут проголосовать до 19:00 по местному времени, пишет РИА Новости.

На 128 мест в парламенте претендуют 976 зарегистрированных кандидата, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов - 37.

Граждане Ливана впервые с 2009 года голосуют на парламентских выборах, после того как действующий парламент самостоятельно трижды продлевал свой срок под предлогом политической нестабильности.

На протяжении всего дня выборов по всей стране будут предприняты повышенные меры безопасности. Порядок будут обеспечивать как силы МВД, так и армейские подразделения.

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