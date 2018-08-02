Мирные жители вернулись в освобожденную от ИГ деревню в провинции Дераа

Жители последней освобожденной от террористической группировки "Исламское государство" деревни Эль-Кувейа на юго-западе провинции Дераа вернулись в свои дома, передает корреспондент РИА Новости.

"Деревня освобождена позавчера (во вторник). Мирные жители, как вы видите, уже вернулись в свои дома",- рассказал РИА Новости сирийский офицер.

По словам жителей, на время боевых действий они были вынуждены бежать в долину к Иорданской границе, чтобы не стать живыми щитами террористов.

Деревня Эль-Кувейа расположена на границе с Иорданией и Израилем - это последнее поселение на юго-западе Сирии.

Сирийская армия во вторник завершила операцию по освобождению провинции Дераа, также под контролем Дамаска полностью находятся соседние провинции Сувейда и Кунейтра.

Большая часть городов и поселений, а также вся граница с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами перешла под контроль сирийской армии без боя.

Благодаря военной дипломатии российских офицеров боевики незаконных бандформирований сложили оружие, получили амнистию и перешли на сторону сирийской армии. Часть радикально настроенных боевиков, которая отказалась от примирения, была вывезена вместе с семьями в провинцию Идлиб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.