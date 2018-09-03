На юго-западе Сирии взорвались бомбы, оставленные террористами - СМИ

3 сентября 2018 20:12 (UTC+04:00)

Оставленные террористами взрывные устройства взорвались близ военного аэродрома "Хальхаля" в провинции Сувейда на юго-западе Сирии, передает национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента, сообщает РИА Новости.

"Причиной звуков взрыва, которые были слышны в городе Сувейда, стала детонация нескольких взрывных устройств, которые оставили террористы неподалеку от военного аэродрома "Хальхаля", - говорится в сообщении агентства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Сирии назвал главную тему саммита Россия-Иран-Турция
Арабские страны 13:28
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:17
Глава МИД Сирии: Дамаск готов предоставить ЕС базы данных о террористах
Арабские страны 09:37
В сирийском Хомсе уничтожили более 50 взрывоопасных предметов
Арабские страны 1 сентября 17:58
Боевики атаковали позиции сирийских войск в районе Пальмиры
Арабские страны 1 сентября 15:41
Иран планирует поставлять в Сирию истребители и ПВО собственного производства
Политика 1 сентября 13:33
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Связи Азербайджана со всеми тюркоязычными государствами укрепляются и расширяются
Политика 21:01
Президент Ильхам Алиев поздравил руководителей Сан-Марино
Политика 20:50
Начались совместные летно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции «Сокол ТурАз - 2018» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 20:36
Турецкая компания завод по производству металлоконструкций в Узбекистане
Узбекистан 20:28
Президент Аргентины объявил о сокращении почти вдвое числа министерств на фоне кризиса
Другие страны 20:24
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении главы одной из компаний
Общество 20:13
Узбекистан ввел новшества для таджикских пассажирских и грузовых поездов
Таджикистан 20:02
В Китае из-за дождей более миллиона человек остались без электричества
Китай 19:41
В июле 2018 года Турцию посетили свыше 150 тысяч туристов из стран Центральной Азии
Туризм 19:14