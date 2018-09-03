На юго-западе Сирии взорвались бомбы, оставленные террористами - СМИ

Оставленные террористами взрывные устройства взорвались близ военного аэродрома "Хальхаля" в провинции Сувейда на юго-западе Сирии, передает национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента, сообщает РИА Новости.

"Причиной звуков взрыва, которые были слышны в городе Сувейда, стала детонация нескольких взрывных устройств, которые оставили террористы неподалеку от военного аэродрома "Хальхаля", - говорится в сообщении агентства.

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