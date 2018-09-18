Семь человек ранены в результате ракетной атаки в Сирии

18 сентября 2018 07:34 (UTC+04:00)

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку в городе Латакия, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

Как передает корреспондент РИА Новости, в Латакии слышны взрывы. Предположительно, в небе над городом были видны ракеты систем ПВО.

"Вероятней всего, это были беспилотники и ракеты", — рассказал собеседник агентства. По данным осведомленного источника, ракетному удару подверглись предприятия по производству бытовой химии, электростанция в Сакубии на въезде в Латакию и завод по производству алюминия.

Сирийский военный источник отметил, что нападение осуществляли с моря.

"Ракета упала на реке Такани и в районе Заказкания", — сказал глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

Он добавил, в результате обстрела пострадали семь человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США назвали встречу Путина и Эрдогана по Сирии обнадеживающей
США 04:59
В Сирии считают решение России и Турции по Идлибу выгодным для обеих стран
Арабские страны 04:35
Боевики в Идлибе перекрыли гуманитарный коридор для выхода населения
Арабские страны 03:56
Путин заявил о продолжении переговоров в астанинском формате
Турция 03:04
Эрдоган анонсировал очень важное заявление по итогам встречи с Путиным
Турция 17 сентября 16:46
В Сочи началась встреча Путина и Эрдогана
Россия 17 сентября 16:08
Лента новостей
Президент Южной Кореи прибыл в КНДР на переговоры с Ким Чен Ыном (ВИДЕО)
Другие страны 08:22
Доходы населения Азербайджана выросли почти на 10%
Бизнес 08:00
В США около 20 тысяч федеральных служащих помогают пострадавшим от урагана
США 07:54
Пакистан проведет военно-морские учения с Россией, США и Китаем в 2019 году
Другие страны 07:52
Помпео и глава МИД Южной Кореи обсудили предстоящий межкорейский саммит
США 07:44
Азербайджан увеличит производство меда
Бизнес 07:42
В Азербайджане прдолжает сокращаться безработица
Бизнес 07:30
Azer Turk Bank увеличил кредитный портфель
Бизнес 07:00
Премьер Грузии и советник Трампа обсудили ситуацию в регионе
Грузия 06:55