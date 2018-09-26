Президент Египта заявил о наличии недостатков в деятельности ООН

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что в деятельности Организации Объединенных Наций существуют недостатки, которые влияют на ее авторитет, передает ТАСС.

"Мы должны признать, что в деятельности ООН существуют изъяны, - сказал он. - Развивающиеся государства не могут позволить себе жить в международной системе, которая не регулируется законом и принципами, заложенными в основу организации. Невозможно выстраивать мировой порядок, когда страны находятся под угрозой распада". И государства ближневосточного региона, отметил он, наиболее уязвимы в этом плане.

В этой связи ас-Сиси заявил о необходимости укреплять взаимодействие ООН с региональными организациями. "Мы выступаем за активизацию сотрудничества ООН с Африканским союзом, в котором Египет будет председательствовать в 2019 году", - отметил президент.

Кроме того, как подчеркнул в своем выступлении ас-Сиси, "Каир отвергает любую эксплуатацию кризисов в Йемене, Ливии и Сирии". "Необходимо работать над консолидацией вооруженных сил в этих странах, а также восстановлением государств, - сказал он. - Нет места для разговоров о частичном урегулировании, которое не гарантирует единство вооруженных сил и начало этапа строительства в этих странах".

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