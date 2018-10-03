Более двух тысяч человек за неделю вышли из Идлибской зоны деэскалации

3 октября 2018 18:46 (UTC+04:00)

Две тысячи пятьсот пятьдесят два человека вышли за неделю из Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу-эд-Духур", более тысяче из них оказана медицинская помощь, сообщил в среду руководитель филиала российского Центра приема, распределения и размещения беженцев на пункте пропуска "Абу-эд-Духур" подполковник Сергей Скачков, передает РИА Новости.

"Всего за неделю из Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу-эд-Духур" вышло 2 552 человека. 1330 жителям, из них 505 детям, оказана медицинская помощь", - сообщил Скачков на совместном заседании координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР. Он отметил, что каждого гражданина встречали представители администрации индивидуально.

Им предоставлялось питание и возможность отдохнуть. В качестве гуманитарной помощи раздавались продовольственные наборы и необходимые в дороге вещи. "Все, кто прошел контроль и регистрацию, направлены по своему желанию к месту проживания на автобусе или собственной технике", - добавил подполковник.

Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" открыт по взаимной договоренности между турецкой и сирийской сторонами для выхода внутренне перемещенных лиц из Идлибской зоны. Его пропускная способность составляет до 1 500 человек и 30 единиц техники в сутки. Всего с 4 марта 2018 года - с начала действия договоренностей - из Идлибской зоны вышли 33848 человек, из них 10391 женщина и 16875 детей.

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