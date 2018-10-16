Россия и Египет готовятся начать работы на площадке будущей АЭС "Эль-Дабаа"

Проект сооружения с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" в нынешнем году вышел на этап лицензирования и подготовки к началу подготовительных работ на площадке будущей атомной станции, передает во вторник РИА Новости.

Тема проекта "Эль-Дабаа" входит в повестку встреч высшего политического руководства России и Египта. Старт реализации проекта был дан в декабре 2017 года в Каире в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси. Тогда были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство этой АЭС. Общий объем контрактов (около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в истории мировой атомной отрасли.

АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

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