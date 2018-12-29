Небензя отметил важность восстановления контроля над границей Сирии и Ирака

Восстановление контроля Сирийской Арабской Республикой над границей между САР и Ираком положительно повлияет на борьбу с ИГ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Убеждены также, что восстановление контроля Дамаска над всем участком сирийско-иракской границы будет способствовать окончательному искоренению угрозы ИГИЛ скоординированными действиями вооруженных сил САР и Ирака", - сказал Небензя.

Он добавил, что "такая координация уже налажена в рамках четырехстороннего центра в Багдаде".

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