ОАЭ изучают возможность возобновления полетов в Сирию

Федеральная служба гражданской авиации ОАЭ изучает возможность возобновления полетов национальных авиакомпаний в сирийскую столицу Дамаск, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости говорится в сообщении авиаслужбы.

"В настоящее время мы изучаем ситуацию в международном аэропорту Дамаска, чтобы понять, есть ли возможность для национальных авиакомпаний ОАЭ возобновить полеты в Дамаск", - отмечается в сообщении службы гражданской авиации.

Национальные авиакомпании ОАЭ Emirates и Etihad airways перестали летать в Сирию в 2012 году после того, как Эмираты приняли решение прекратить отношения с сирийским правительством из-за подавления антиправительственных демонстраций. Однако сирийские авиакомпании продолжали летать из Сирии в Эмираты.

В минувший четверг ОАЭ первыми из шести стран Персидского залива вернули посольство в Сирию спустя шесть лет отсутствия дипотношений. О желании возобновить работу дипмиссий в Дамаске также заявили Бахрейн и Кувейт.

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