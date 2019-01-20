Арабские страны планируют создание Таможенного союза

20 января 2019 20:10 (UTC+04:00)

Участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическому и социальному развитию в Бейруте объявили о планах создания Таможенного союза и Арабской зоны свободной торговли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки, который зачитал итоговый документ форума, одобренный делегациями 20 стран.

По его словам, на пути к интеграции члены арабского сообщества будут ориентироваться на программный документ ООН "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

"Важнейшей задачей является достижение продовольственной безопасности арабских стран и их гармоничное развитие в культурной, социальной и гуманитарной сферах", - подчеркнул Заки.

Египетский дипломат сообщил, что на форуме были дополнены разработанные ранее межарабские документы, в частности "Стратегия борьбы с бедностью в арабском мире" и "Стратегия устойчивого энергетического развития".

Президент Ливана Мишель Аун объявил о закрытии форума, который проходил под девизом "Процветание как фактор мира". Пятый экономический саммит ЛАГ пройдет в столице Мавритании в январе 2023 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генсек ЛАГ осудил США за очередное вето по палестинскому вопросу
В мире 2 июня 2018 16:40
Эр-Рияд потребовал созвать экстренное заседание Лиги арабских государств
Арабские страны 12 ноября 2017 20:51
В Египте завершился саммит Лиги арабских государств
Арабские страны 30 марта 2015 01:16
Экс-глава Лиги арабских государств примет участие в форуме в Баку
Политика 7 января 2015 15:55
Дамаск приветствует назначение спецпосланника ООН и ЛАГ по Сирии
Арабские страны 23 июля 2014 18:30
ЛАГ готовит в СБ ООН проект резолюции по сектору Газа
Арабские страны 22 июля 2014 17:06
Лента новостей
В Швейцарии два человека погибли при сходе лавин
Европа 19:52
МВД Азербайджана внесло ясность в ситуацию с задержанными на Аллее Шехидов
Общество 19:21
Грузинский политолог: 20 января 1990 года – это дата, с которой можно начать отсчет истории нового Азербайджана
Политика 18:51
Турция не забудет боль Азербайджана – администрация президента
Политика 18:48
В Мали террористы напали на лагерь ООН и убили восемь миротворцев
Другие страны 18:42
Автомобильный туннель стоимостью $4,6 млрд открылся в Гонконге
Китай 18:23
Сторонники Али Керимли вступили на Аллее Шехидов в противостояние с полицией - 20 человек задержаны
Политика 18:06
Во Франции во время субботних акций протеста задержали почти 300 человек
Европа 17:15
В Чечне около 123 тысяч человек остались без электроснабжения
Россия 16:56