Катар не видит признаков для урегулирования конфликта с соседями

24 января 2019 15:40 (UTC+04:00)

Катар не видит никаких признаков для урегулирования кризиса в отношениях с соседними странами, сообщил агентству Bloomberg министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани во время участия в экономической конференции в Давосе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Никаких шагов или планов не было сделано с момента созыва саммита стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде, во время которого, как предполагалось, произойдут какие-то подвижки", - отметил аль-Тани.

Он подчеркнул, что Катар продолжит следовать своей национальной повестке дня, но в тоже время остается открытым для диалога и привержен сохранению региональной организации стран Персидского залива.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Она прекратили с ним всякие связи и ввели его транспортную блокаду. Кувейт и США предпринимали многочисленные попытки примирить соседей, но безуспешно. В декабре прошлого года король Саудовской Аравии пригласил на региональный саммит в Эр-Рияд эмира Катара, что многие наблюдатели сочли сигналом к разрядке в отношениях, но катарский правитель не поехал на встречу в королевство, отправив вместо себя госминистра по иностранным делам - представителя не самого высокого уровня.

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