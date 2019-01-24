Катар не видит признаков для урегулирования конфликта с соседями

"Никаких шагов или планов не было сделано с момента созыва саммита стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде, во время которого, как предполагалось, произойдут какие-то подвижки", - отметил аль-Тани.

Он подчеркнул, что Катар продолжит следовать своей национальной повестке дня, но в тоже время остается открытым для диалога и привержен сохранению региональной организации стран Персидского залива.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Она прекратили с ним всякие связи и ввели его транспортную блокаду. Кувейт и США предпринимали многочисленные попытки примирить соседей, но безуспешно. В декабре прошлого года король Саудовской Аравии пригласил на региональный саммит в Эр-Рияд эмира Катара, что многие наблюдатели сочли сигналом к разрядке в отношениях, но катарский правитель не поехал на встречу в королевство, отправив вместо себя госминистра по иностранным делам - представителя не самого высокого уровня.

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