Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков к югу и западу от Алеппо

7 мая 2019 03:35 (UTC+04:00)

Артиллерия сирийских войск атаковала во вторник позиции бандформирований к югу и западу от Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщил правительственный телеканал Al Ekhbariya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, удары были нанесены по пригородам Кфар-Хамра и Халса, а также микрорайону "Рашидин-5", которые удерживают в своих руках боевики. Оттуда они ведут обстрелы городских кварталов, находящихся под защитой сирийской армии.

Ранее несколько снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня, разорвались в квартале Масакин-эс-Сабиль в Алеппо. В результате среди мирных жителей есть раненые.

В соседней провинции Хама правительственные войска вытеснили в понедельник боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" из населенных пунктов Эль-Джанабира и Мазраат-эр-Ради. На этом участке фронта, как сообщил телеканал, сирийские военнослужащие ведут сейчас наступление на высоты Телль-Осман. В боестолкновениях за сутки были ликвидированы не менее 15 террористов, правительственные силы потеряли 11 бойцов.

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