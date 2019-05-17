Катар установил границы морской экономической зоны

17 мая 2019 08:06 (UTC+04:00)

Катар установил границы экономической зоны на море, запретив иностранным судам рыбную ловлю без лицензии, сообщил генеральный секретарь МИД страны Ахмед бен Хассан аль-Хаммади, который возглавляет комитет по морскому праву, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Катар установил исключительную экономическую зону вблизи его берегов и берегов островов в Персидском заливе под его суверенитетом. Исключительная экономическая зона простирается от берегов государства и берегов островов, которые ему принадлежат, на 200 морских миль или до границ территориальных вод соседних стран в соответствии с двусторонними соглашениями, подписанными с этими странами", - говорится в заявлении аль-Хаммади. Оно было выпущено в связи с обязательствами Катара по выполнению декларации ООН по морскому праву от 1982 года.

"Катар обладает полными суверенными правами на природные ресурсы в его исключительных экономических зонах с точки зрения разведки, использования, управления, разработки этих ресурсов и их сохранения, запрещает другим государствам осуществлять рыбную ловлю без специальной лицензии от Катара", - добавил генеральный секретарь.

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