Марокканские моряки спасли 169 нелегальных мигрантов в Средиземном море

Береговая охрана Марокко сообщила о спасении в Средиземном море 169 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщаетновостное агентство королевства MAP, ссылаясь на сообщение ВМС .

Согласно заявлению, корабли береговой охраны в понедельник обнаружили в территориальных водах Марокко в Средиземном море несколько резиновых лодок с нелегальными мигрантами. Пассажиров лодок, жителей региона Западная Сахара, доставили в один из портов королевства.

Береговая охрана Марокко сообщила о спасении в Средиземном море 169 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы, об этом со ссылкой на сообщение ВМС передает новостное агентство королевства MAP.

Согласно заявлению, корабли береговой охраны в понедельник обнаружили в территориальных водах Марокко в Средиземном море несколько резиновых лодок с нелегальными мигрантами. Пассажиров лодок, жителей региона Западная Сахара, доставили в один из портов королевства.

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