В результате атаки боевиков вблизи аэропорта на севере Синая погибли четверо рабочих

По меньшей мере четверо египтян погибли и шесть получили ранения в субботу в результате атаки боевиков в районе аэропорта города Эль-Ариш на севере Синая. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, все погибшие и пострадавшие - местные рабочие, которые были заняты на стройке правительственного здания вблизи воздушной гавани, расположенной в 4 км южнее столицы и крупнейшего города провинции Северный Синай. Вслед за атакой на место прибыли сотрудники силовых структур и военные. Ведется поиск нападавших.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах Синая. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта подпольная сеть, как считают в спецслужбах, стоит за большинством террористических атак в стране в минувшие годы.

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