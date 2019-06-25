Боевики обстреляли 12 населенных пунктов в двух сирийских провинциях

Боевики за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Сафсафа (дважды), Айн-Эль-Кантара, Раша, Ройсет-Рушу, Сандран, Бшарфа, Дахр-Абу-Асад, Мгарет-Кара-Шаабан провинции Латакия, Джалама, Кара-Джурн и Скальбия провинции Хама", - сообщил он.

Бакин также отметил, что по состоянию на 24 июня восстановлено 31901 жилых домов, 868 образовательных и 175 медицинских учреждений.

Он напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

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