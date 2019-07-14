В Ливийской национальной армии заявили о новом наступлении на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начинает новый бросок на Триполи, рассчитывает взять площадь аш-Шахада (Павших), сообщил РИА Новости командующий 73-ей передовой бригады ЛНА генерал Салих Бухалика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ливийская национальная армия начинает новый этап, мы окажемся возле ворот священной площади Павших, враг терпит поражение и начал бежать с места боев, чтобы проводить террористические акты внутри города", - сказал Бухалика.

Хафтар со своими силами начал наступление на Триполи, где правит международно признанное правительство национального согласия, в мае, до этого момента они вели бои на южных подступах к ливийской столице.

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