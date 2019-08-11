ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников

ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии после гибели трех сотрудников при теракте в Бенгази, заявила на заседании Совбеза помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"ООН не стремится эвакуироваться из Ливии. Во имя будущего наше место – рядом с ливийским народом", - сказала Кейта.

Ранее сообщалось о гибели трех сотрудников миссии ООН при взрыве заминированной машины перед продовольственным рынком на западе города Бенгази.

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