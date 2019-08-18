СМИ: сирийские войска ведут бои с террористами на подступах к Хан-Шейхуну на юге Идлиба

18 августа 2019 20:18 (UTC+04:00)

Бойцы сирийской армии овладели в воскресенье высотами Кфар-Айдун и подошли вплотную к городу Хан-Шейхун, который служит форпостом экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Джейш аль-Изза". Об этом сообщил телеканал Al Manar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, войска прорвали оборонительные рубежи противника в районе населенного пункта Ракая и ведут бои с террористами в одном километре к северо-западу от города.

Другая армейская группировка окружает Хан-Шейхун с восточной стороны. К северу от него авиация и артиллерия наносят удары по линиям снабжения боевиков, идущим от Маарет-Наамана и Кфар-Сиджны.

По данным газеты Al Watan, за три недели боев на юге Идлиба правительственные силы заняли 18 населенных пунктов и нанесли противнику существенные потери, уничтожив 1257 террористов, в том числе 400 иностранных наемников. Сирийские войска вывели из строя свыше 30 танков, 19 бронемашин и 169 внедорожников.

На севере соседней провинции Хама войска пытаются сейчас замкнуть кольцо окружения вокруг так называемого треугольника смерти, расположенного между населенными пунктами Эль-Латамна, Кфар-Зейта и Закят. Командование ВС республики рассчитывает принудить боевиков к капитуляции. Из этих районов бандформирования вели постоянные обстрелы мирных городов и селений, находящихся под защитой сирийской армии.

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