Глава саудовского минэнерго рассказал о своем назначении и спонтанности

"Но сейчас..., признаться честно, я так взволнован. По двум причинам. Я не думаю, что я потерял друга. Халид аль-Фалих, многие из вас, наверное, не знают, но мы вместе учились в университете. Мы вместе работали 30 лет... вместе разделили довольно большой опыт. И я имел честь работать под его началом в качестве государственного министра. Так что я в долгу перед ним и в долгу перед его высочеством королем Салманом, принцем Мухаммедом", - добавил он.