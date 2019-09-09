Глава саудовского минэнерго рассказал о своем назначении и спонтанности

9 сентября 2019 20:48 (UTC+04:00)
Новый глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в понедельник дал первое публичное интервью в рамках конференции World Energy Congress, проходящей в этом году в ОАЭ, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Свое выступление он начал с предупреждения о своей спонтанности и сообщил, что до сих пор очень взволнован в связи со своим назначением, которое произошло накануне. До него пост министра энергетики королевства с 2016 года занимал Халид аль-Фалих.
"Но сейчас..., признаться честно, я так взволнован. По двум причинам. Я не думаю, что я потерял друга. Халид аль-Фалих, многие из вас, наверное, не знают, но мы вместе учились в университете. Мы вместе работали 30 лет... вместе разделили довольно большой опыт. И я имел честь работать под его началом в качестве государственного министра. Так что я в долгу перед ним и в долгу перед его высочеством королем Салманом, принцем Мухаммедом", - добавил он.
Министр также сообщил, что взволнован и тем, как его все встретили. Он подчеркнул, что собирается на своей должности "строить, а не разрушать".
"Я доволен тем, что могу служить моей стране, моему королю, доволен тем, чего мы достигли с моими коллегами по энергетической промышленности Саудовской Аравии, с коллегами из ОПЕК, а сейчас наша семья стала еще больше - я говорю об ОПЕК+. И очень скоро мы будем праздновать хартию, благодаря которой мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас", - сообщил он.
При этом на вопрос о том, стоит ли ожидать драматичных изменений в энергетической политике Саудовской Аравии, Абдель Азиз бен Сальман, шутя, ответил: "Зависит от того, насколько драматичной будет ситуация на рынке".
А затем, уже серьезно, добавил, что при всем понимании, что Саудовская Аравия - крупный производитель нефти, в кооперации на рынке важен консенсус и его достижение со всеми производителями.
Пожалуй, одним из самых популярных вопросов, который задавали министру журналисты в понедельник, был и вопрос о том, как он оценивает ситуацию со спросом. Интерес к этой теме подогрел комментарий главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что в 2019 году рост спроса на нефть в мире составит лишь 1 миллион баррелей в сутки.
МЭА ещё лишь месяц назад уже понижало прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2019 года на те же 100 тысяч баррелей в сутки, а также 2020 года - на 50 тысяч, до 1,1 миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.
"Я по природе своей оптимист... и меня только что спрашивали по поводу прогнозов МЭА. Я ответил, что если бы я беспокоился по поводу прогнозов МЭА, то, вероятно, постоянно сидел бы на "Прозаке" (антидепрессант - ред.)", - заключил министр.

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