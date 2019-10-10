В Ираке объявили трехдневный траур по погибшим в ходе демонстраций

10 октября 2019 00:18 (UTC+04:00)

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о трехдневном трауре по погибшим в ходе демонстраций, идущих в стране вторую неделю, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Траур по погибшим демонстрантам и сотрудникам служб безопасности продлится с четверга по субботу, сообщила пресс-служба премьера в соцсетях.

Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили не только столицу, но и несколько провинций на юге страны - Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию.

Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. На настоящий момент, по данным минздрава, 165 человек погибли и более шести тысяч пострадали, в их числе - демонстранты и полицейские.

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