В Ираке объявили трехдневный траур по погибшим в ходе демонстраций

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о трехдневном трауре по погибшим в ходе демонстраций, идущих в стране вторую неделю, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Траур по погибшим демонстрантам и сотрудникам служб безопасности продлится с четверга по субботу, сообщила пресс-служба премьера в соцсетях.

Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили не только столицу, но и несколько провинций на юге страны - Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию.

Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. На настоящий момент, по данным минздрава, 165 человек погибли и более шести тысяч пострадали, в их числе - демонстранты и полицейские.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.