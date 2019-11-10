Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO

10 ноября 2019 09:04 (UTC+04:00)

Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO, говорится в проспекте компании к первичному размещению акций, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Целевой диапазон акций, которые будут предложены для индивидуальных инвесторов, составляет до 0,5%", - отмечается в проспекте.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
Арабские страны 09:41
Saudi Aramco объявит цену размещения акций в IPO 5 декабря
Арабские страны 04:30
Саудовское управление по рынку капитала одобрило IPO Saudi Aramco
Бизнес 3 ноября 10:50
Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости Saudi Aramco ниже $2 трлн
Другие страны 2 ноября 21:36
Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco
Арабские страны 2 ноября 07:29
Эр-Рияд намерен продать до 3% акций Saudi Aramco
Другие страны 14 октября 23:57
Лента новостей
Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
Арабские страны 09:41
Правила расчета капиталов банков Азербайджана будут пересмотрены (Эксклюзив)
Финансы 09:00
В Калифорнии из-за природного пожара провели эвакуацию на киностудии Warner Brothers
США 08:30
Военные Боливии не будут подавлять протесты против президента страны
Другие страны 08:09
Префектура Фукусима может стать центром возобновляемой энергетики
Другие страны 07:48
В США регулятор проверит, есть ли дискриминация при выдаче кредитов держателям Apple Card
США 07:18
Более 175 аварий произошло в канадском городе Эдмонтон из-за снегопада
Другие страны 06:51
Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
Другие страны 06:27
В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
Другие страны 05:43