Сирийские ПВО сбили оснащенный ракетами беспилотник в провинции Хама

23 декабря 2019 00:22 (UTC+04:00)

Беспилотный летательный аппарат, оснащенный ракетами, сбит в воскресенье сирийскими военнослужащими в провинции Хама. Об этом сообщило агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, беспилотник был сбит в небе над фермами Эль-Хамра в местности Телль-Дерра к западу от города Сальмия. В этом районе орудуют банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые проникли туда из Сирийской пустыни.

По сведениям газеты Al-Watan, террористы используют беспилотники для нанесения ударов по военным и хозяйственным объектам. Так, в субботу ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, расположенный в промышленном центре Хомс (165 км к северу от Дамаска), а также газоперерабатывающие предприятия в Райяне и на Центральном плато. Согласно пресс-релизу Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, в результате террористических вылазок был нанесен материальный урон и выведены из строя несколько производственных узлов.

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