DP World инвестирует до $500 млн в развитие крупнейшего порта Саудовской Аравии

24 декабря 2019 09:35 (UTC+04:00)

Управление портов Саудовской Аравии передало одному из крупнейших мировых портовых операторов, DP World, концессионные права на управление и развитие Южного контейнерного терминала в Исламском порту Джидды сроком на 30 лет. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении компании.

В соответствии с соглашением, DP World инвестирует до 500 миллионов долларов в модернизацию Исламского порта Джидды, включая развитие инфраструктуры, которое позволит порту обслуживать сверхбольшие контейнеровозы (ULCC).

"Модернизированный терминал будет иметь повышенную пропускную способность — 3,6 миллиона контейнеров против 2,4 миллиона, чтобы удовлетворить ожидаемые потребности роста в будущем, а также обеспечит 1,4 тысячи рабочих мест", — говорится в сообщении.

Исламский порт Джидды, основанный в 1976 году, является крупнейшим портом в Саудовская Аравии с годовым объемом более 6 миллионов контейнеров. DP World уже более 20 лет управляет Южным контейнерным терминалом по договору лизинга.

Компания DP World специализируется на портовых перевозках, работает в 40 странах мира. Штат компании превышает 50 тысяч человек.

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