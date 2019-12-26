Президент Ирака поручит 26 декабря губернатору Басры сформировать новое правительство

26 декабря 2019 00:52 (UTC+04:00)

Президент Ирака Бархам Салех намерен поручить в четверг губернатору провинции Басра Асааду аль-Идани сформировать новое правительство страны. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath со ссылкой на депутата Совета представителей (парламента) Мухаммеда аль-Халиди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кандидатура аль-Идани была выдвинута ранее днем на пост премьера парламентским альянсом "Аль-Бинаа". Последний получил право выбора главы кабмина, поскольку, как того требует иракская конституция, подтвердил свое большинство в высшем законодательном органе.

"Завтра президент назначит Асаада аль-Идани главой переходного правительства", - сказал парламентарий, указав, что состав нового кабинета министров он должен будет представить в течение месяца.

52-летний аль-Идани занимает должность губернатора Басры с 2017 года. Политик и бизнесмен, он работал в банковском секторе, был противником режима Саддама Хусейна, приговаривался во времена его правления к смертной казни, которая была затем заменена пожизненным сроком. Аль-Идани провел в тюрьме восемь лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Багдаде в результате серии терактов пострадали 16 человек
Арабские страны 25 декабря 22:49
В Ираке двое военных погибли при взрыве автомобиля
Арабские страны 23 декабря 11:50
Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих
Арабские страны 20 декабря 07:18
Парламент Ирака вновь отложил голосование по новому закону о выборах
Другие страны 19 декабря 05:24
Госдеп США планирует к концу мая сократить персонал в Ираке на 28%
США 18 декабря 13:34
Избранный президент Уругвая объявил состав будущего правительства
Другие страны 17 декабря 09:00
Лента новостей
Настоятель Нотр-Дама допустил, что собор не удастся полностью восстановить
Европа 02:13
Вашингтон сделал упор на помощи союзникам в Средиземноморье - СМИ
США 01:56
Mastercard заявила об отсутствии каких-либо технических сбоев 24 декабря
В мире 01:35
В Турции столкнулись два автомобиля: есть погибший и раненые
Турция 01:16
В армии Израиля сообщили, что система ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Израиль 00:18
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения
Политика 00:07
Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету - СМИ
Китай 25 декабря 23:49
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля
Израиль 25 декабря 23:33
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
Политика 25 декабря 23:14