Абдельазиз Джеррад назначен новым премьер-министром Алжира

28 декабря 2019 17:18 (UTC+04:00)

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил в субботу премьер-министром страны 65-летнего Абдельазиза Джеррада, которому поручено сформировать правительство. Об этом сообщает государственное телевидение республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Джеррад родился в 1954 году в городе Хеншела (северо-восток страны). Учился на факультете политических наук в Алжире и в университете в Нантере (пригород Парижа). Новый алжирский премьер является профессором международных отношений.

Он сменил на посту премьер-министра Сабри Букадума, который 19 декабря был назначен временным исполняющим обязанности главы правительства.

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