В результате ракетных обстрелов в Багдаде жертв нет

4 января 2020 22:33 (UTC+04:00)

В результате трех ракетных обстрелов, которым в субботу подверглась столица Ирака, на данный момент жертв нет, говорится в распространенном заявлении иракских сил безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе аль-Джадрия и в месте расположения военной базы "Балад" на севере столицы. Человеческих жертв на данный момент нет", - говорится в документе.

Вместе с тем, ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что пять человек получили ранения в результате обстрела района аль-Джадрия.

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