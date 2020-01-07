Задержан один из наиболее разыскиваемых террористов Саудовской Аравии

7 января 2020 18:05 (UTC+04:00)

Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали одного из наиболее разыскиваемых в королевстве террористов. Об этом сообщил во вторник телеканал "Аль-Ихбария", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, боевик по имени Мухаммед бен Хусейн Али Аль Аммар был схвачен во время проводившейся силовиками утром в районе округа Эль-Катиф на востоке страны операции.

Как отмечает телестанция, экстремист был внесен в списки наиболее разыскиваемых террористов еще в 2016 году. В МВД королевства его обвиняют в причастности к серии атак на сотрудников силовых структур, убийствам стражей порядка и разбойным нападениям на инкассаторские машины.

Эль-Катиф расположен в богатой нефтью провинции Эш-Шаркия и населен преимущественно мусульманами-шиитами.

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