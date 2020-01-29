В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

29 января 2020 09:54 (UTC+04:00)

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.

"Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ. Состояние здоровья заболевшего стабильное, больной человек находится под медицинским наблюдением", - отметили в минздраве. В министерстве не уточнили, где и у кого обнаружен коронавирус.

Коронавирус начал распространятся в Китае. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались.

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