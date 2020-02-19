В Кувейте блогер хочет $3,2 миллиарда за "метод" лечения коронавируса

Известный кувейтский блогер и общественный деятель Сальва аль-Матири потребовала миллиард кувейтских динаров (более 3,2 миллиардов долларов) за якобы разработанный ею метод лечения нового типа коронавируса, свой труд с описанием лечения она принесла в посольство Китая в Кувейте, рассказала сама аль-Матири в социальной сети Snapchat, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я нахожусь перед посольством Китая, пришла, чтобы предоставить записи о способах лечения коронавируса", - рассказала аль-Матири, демонстрируя распечатанные листы на имя посла Китая в Кувейте.

До того, как появится перед китайским посольством, аль-Матири разместила на своем канале в Youtube видеозапись, в которой потребовала положить на ее банковский счет миллиард кувейтских динаров (более 3,2 миллиардов долларов) за то, что она поделится найденным ею способом лечения коронавируса, вызвав шквал комментариев от арабоязычных пользователей.

Таким образом кувейтская активистка откликнулась на предложение известного актера из Китая Джеки Чана, который пообещал выплатить вознаграждение в размере миллиона юаней (143 тысячи долларов) тому, кто найдет лекарство от коронавируса.

Как ранее написала газета Strait Times, Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины против коронавируса 2019-nCoV.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.