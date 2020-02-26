В Алжире подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Алжирские медики подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) в Алжире.

Об этом сообщил во вторник алжирский информационный портал TSA со ссылкой на министра здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахмана Бенбузида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, заразившийся - выходец из Италии, прибывший в республику 17 февраля.

Сообщается, что он уже помещен на карантин. "Приняты все меры для лечения больного", - сказал Бенбузид.