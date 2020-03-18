Саудовская Аравия приостанавливает работу бизнеса из-за COVID-19

Саудовская Аравия приостанавливает работу частных предприятий на 15 дней с целью предотвратить распространение коронавируса, сообщает газета Saudi Gazette, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Количество заразившихся новым типом коронавируса в королевстве достигло 171. Ранее сообщалось, что власти страны приняли решение приостановить проведение молитв во всех мечетях страны, кроме двух мечетей в Мекке и Медине.

Агенство Рейтер отмечает, что решение о приостановлении работы коснется всех компаний, кроме тех, чья деятельность связана со здравоохранением и обеспечением продуктами питания.