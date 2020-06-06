Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Бейруте

Полицейские формирования по борьбе с беспорядками использовали в субботу слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре Бейруте. Как сообщил телеканал Al Jadeed, спецсредства были применены после того, как группы агрессивно ведущих себя демонстрантов стали забрасывать правоохранителей камнями на подступах к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одновременно армейские подразделения блокировали сейчас эстакаду Ринг, которая соединяет мусульманские и христианские кварталы Бейрута. Действия военных позволили предотвратить столкновения между сторонниками и противниками шиитской партии "Хезболлах".

Ранее оппозиционные политики объявили о намерении провести в субботу в центральной части столицы массовый митинг протеста, его участники собирались принять воззвание с требованием разоружения "Хезболлах", бойцы которой сражаются в Сирии на стороне правительственной армии. Инициатором акции выступила прозападная христианская партия Катаиб, ее лидер Сами Жмайель призвал к проведению досрочных выборов в парламент и отстранению от власти кабинета технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диабом.

Возобновление протестного движения в Бейруте и других городах Ливана совпало с мерами властей по активизации экономической жизни после почти трехмесячного перерыва, вызванного карантинным режимом, который был введен из-за пандемии коронавируса.