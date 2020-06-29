Акция протеста против вмешательства посла США в дела Ливана прошла в Бейруте

Общественность Ливана провела в понедельник акцию протеста против вмешательства посла США в Бейруте Дороти Ши во внутренние дела страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники акции собрались у здания МИД республики, куда была вызвана американский дипломат после нескольких скандальных заявлений местным телеканалам. В них она обрушилась с нападками на шиитскую "Хезболлах", назвав эту партию, бойцы которой сражаются на стороне сирийской армии, главной виновницей тяжелого экономического кризиса в Ливане. Как утверждала Ши, Ливан лишился миллиардов долларов из-за того, что "Хезболлах" влияет на его политику и стала "государством в государстве".

В ответ демонстранты заявили на своем митинге, что Ливан не нуждается в уроках демократии со стороны американского посла. "Экономический бойкот Сирии и Ливана не сломит сопротивления планам США и Израиля!" - скандировали активисты. Прибывшие на место полицейские спецподразделения оттеснили толпу протестующих, чтобы открыть проезд кортежу машин посольства США.

После встречи с главой ливанского МИД Насифом Хитти американский дипломат сообщила на пресс-конференции, что "все возникшие недоразумения в двусторонних отношениях улажены".

Ранее судья из города Тир Мухаммед Мазех издал вердикт, запрещающий местным журналистам брать интервью у посла США в Ливане в течение одного года. Судья посчитал, что подстрекательские выступления американского дипломата против "Хезболлах" направлены на подрыв стабильности и гражданского мира в Ливане.

В ответ Ши заявила телеканалу MTV, что принятое судьей Тира решение "станет черным пятном в демократической репутации Ливана". Она предупредила, что ливанские политики из разных религиозных общин, которые поддерживают тесные контакты с проиранской "Хезболлах" и Сирией, могут подвергнуться новым американским санкциям. На эти угрозы отреагировал в понедельник руководитель пресс-службы ливанского президента Рафик Шалала. По его словам, Ливан "гордится своими независимыми и патриотическими судьями". Он также посоветовал послу США прекратить бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела страны.