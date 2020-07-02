Аравийская коалиция наносит массированные удары в Йемене

Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла массированные удары по ряду провинций Йемена, в том числе столичному региону. Об этом сообщает в четверг подконтрольный йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) телеканал Al Masirah, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, интенсивным налетам подверглись различные районы столицы страны Саны, в том числе окрестности международного аэропорта столицы республики. Телестанция сообщает о нескольких раненых в результате этих воздушных рейдов. Кроме того, по некоторым данным, в ходе одного из ударов был причинен урон зданию министерства информации в правительстве хуситов.

Между тем в северной провинции Саада при бомбардировках так называемого аравийского альянса погибли двое и пострадали четверо гражданских. Как утверждает Al Masirah, атакам с воздуха подверглись дома местных жителей. Телеканал также информирует, что только с полуночи четверга (время совпадает с московским) по самой Сане было нанесено порядка 20 ударов, почти столько же по другим целям в столичной провинции.