Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
Неизвестные совершили в ночь на воскресенье ракетный обстрел посольства США в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как информирует иракский спутниковый телеканал "Диджля", часть ракет была перехвачена зенитными ракетными комплексами Patriot. По его данным, несколько снарядов упали в районе "зеленой зоны". Информация о разрушениях не приводится.
"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
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