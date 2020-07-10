Форс-мажорные условия с экспорта нефти из Ливии сняты

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в пятницу о снятии форс-мажорных обстоятельств с экспорта сырой нефти из страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице корпорации в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

NOC, как отмечается в публикации, "отменяет форс-мажорные обстоятельства в отношении экспорта нефти, но технические проблемы будут сдерживать ее производство".