Самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство над Южным Ливаном

Четыре истребителя израильских ВВС нарушили в воскресенье воздушное пространство Ливана и появились в небе над южными районами страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Al Watania. По его информации, самолеты противника совершили полеты над городами Тир, Сайда и Захрани, расположенными на морском побережье, а затем повернули вглубь страны в направлении Джеззина и Набатии.

"Израильские пилоты на пониженной высоте имитировали налеты на район Иклим ат-Туффах", - указывает агентство.

В субботу командование ВС Ливана сообщило о нарушении катерами израильских ВМС морской границы Ливана у мыса Эн-Накура.

Ливан неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН жалобы, обвиняя Израиль в нарушении своего суверенитета, в том числе с целью нанесения ракетных ударов по военным объектам на территории соседней Сирии. 3 июня премьер-министр республики Хасан Диаб, выступая перед послами пяти государств - постоянных членов СБ ООН, сообщил, что с начала 2020 года израильские ВВС вторгались свыше 250 раз в небо Ливана. По его словам, "было зафиксировано также 374 нарушения на земле и 386 на море".

Командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) считает вторжения израильской авиации нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года. Тем не менее израильские военные оправдывают такие полеты необходимостью следить за действиями шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", бойцы которой воюют в соседней Сирии на стороне правительственных войск.