Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил в пятницу о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Генштаб ВС ЛНА в свете ухудшения условий жизни ливийских граждан… решил возобновить добычу и экспорт нефти при соблюдении всех условий и необходимых для этого мер, гарантирующих справедливое распределение доходов и неиспользование их для финансирования терроризма", — заявил Хафтар в речи, транслировавшейся пресс-службой ЛНА в Facebook.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.