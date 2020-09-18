Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил в пятницу о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки, передает Trend со ссылкой на Прайм.
"Генштаб ВС ЛНА в свете ухудшения условий жизни ливийских граждан… решил возобновить добычу и экспорт нефти при соблюдении всех условий и необходимых для этого мер, гарантирующих справедливое распределение доходов и неиспользование их для финансирования терроризма", — заявил Хафтар в речи, транслировавшейся пресс-службой ЛНА в Facebook.
Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.
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