В Египте завершились парламентские выборы

Выборы в Палату представителей (парламент) Египта завершились в воскресенье, сообщила национальная избирательная комиссия страны. Они проходили в два этапа и растянулись на две недели. Сначала 24-25 октября голосовали южные регионы - 14 из 27 провинций, 7-8 ноября депутатов выбирали в оставшихся 13 провинциях к северу от Каира, включая столицу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избирателям предстояло определить, кто получит 568 депутатских мандатов, при том что 284 кресла в парламенте распределяются по закрытым партийным спискам, еще 284 - по индивидуальным спискам. По квоте 25% мест должны получить женщины, еще 28 депутатов определяет президент. Всего в нижней палате парламента Египта заседают 596 человек. Нынешние выборы стали своего рода экспериментом по внедрению новой системы избрания законодателей в соответствии с принятыми поправками к закону о выборах, которые скорректировали принципы избирательной системы и разделения избирательных округов. Закрытые списки были пропорционально распределены по четырем избирательным округам, и каждый избирательный список должен был включать в себя кандидатов от разных срезов общества - христиан, рабочих, крестьян, людей с особыми потребностями, проживающих за границей египтян и женщин.

По итогам первого тура уверенную победу одерживает сложившийся перед самыми выборами альянс "Национальный список за Египет". В него вошли 12 партий разного толка и одно молодежное объединение, включая старейшие в стране партии "Аль-Вафд" и Национально-прогрессивную (левую) партию "Ат-Тагамму", а также партии, ранее уже участвовавшие в выборах. В парламенте нынешнего созыва эти партии имеют в общей сложности порядка 150 мест. Объединение в альянс, по оценкам экспертов, позволит им получить дополнительные мандаты.