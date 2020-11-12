В результате падения вертолета на Синае погибли восемь человек

До восьми человек увеличилось число погибших в результате крушения в Южном Синае Египта вертолета многонациональных сил по поддержанию мира. Об этом сообщила миссия миротворцев, передает телеканал Al Arabiya. Среди них - шестеро американских военнослужащих, гражданин Франции и гражданин Чехии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вертолет UH-60 Black Hawk осуществлял регулярную миссию и упал в результате технической неисправности. Все находившиеся на его борту погибли.

Многонациональные силы на Синае, не имеющие ооновского статуса, были размещены там в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году. В их составе - военнослужащие из 12 стран, в том числе американцы.