Минздрав Египта считает, что в стране есть новый штамм коронавируса

Арабские страны 21 декабря 2020 23:48 (UTC+04:00)
Минздрав Египта считает, что в стране есть новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, который отличается большей агрессивностью, есть в Египте. Такое мнение выразил представитель египетского научного комитета по борьбе с коронавирусом при Минздраве страны Мухаммед ан-Нади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если бы мы провели исследование, то обнаружили бы, что этот штамм присутствует и в Египте, так как он очень быстро распространяется, - приводит в понедельник его слова газета Egypt Independent. - Некоторое время назад вирус приобрел более агрессивный характер распространения, но при этом тяжесть заболевания не усилилась". По мнению специалиста, эта мутация вируса уже какое-то время существовала и могла за этот период дойти до Африки, в частности до Египта. "То, с какой скоростью вирус передается между группами людей, является индикатором того, что новая мутация уже есть в Египте", - отметил он.

20 декабря глава научного комитета по борьбе с коронавирусом Хусам Хосни заявил, что на территории страны нет нового штамма коронавируса.

Мутировавший вирус уже был выявлен в ряде стран. Государства начали массово вводить запрет на полеты в Великобританию, ряд арабских стран Персидского залива временно закрыл свои границы.

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