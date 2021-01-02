В Ливане режим гражданской мобилизации в связи с коронавирусом продлили до 31 марта

Президент Ливана Мишель Аун подписал указ о продлении до 31 марта 2021 года режима всеобщей гражданской мобилизации в связи с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Декрет обязывает правительственные учреждения и частные фирмы строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Гражданам предписано придерживаться социальной дистанции, носить защитные маски и пользоваться перчатками.

В свою очередь глава парламентской комиссии по здравоохранению Асем Араджи призвал в пятницу власти повторно ввести тотальный карантин. "Рост числа инфицированных за сутки до 3 507 не оставляет иного выбора", - заявил он. Араджи подчеркнул, что соответствующая рекомендация будет подготовлена депутатами парламента.