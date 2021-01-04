В результате нападения на автобусы в Сирии погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в воскресенье при нападении террористов на три автобуса, следовавших по шоссе Саламия - Атрая в сирийской провинции Хама. Об этом сообщил телеканалу Syria ее губернатор Тарек Крейшати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военнослужащие сирийской армии восстановили сейчас контроль над шоссе и обеспечили безопасный проезд по нему автотранспорта", - отметил он. По словам Крейшати, число погибших в результате этой вооруженной вылазки на данный момент составляет девять человек. "К месту происшествия направились семь машин скорой помощи, которые доставили раненых в больницы Хамы и Саламии", - указал губернатор.

Как ранее сообщила газета Al-Watan со ссылкой на военный источник, все погибшие являются мирными гражданами. По сведениям новостного портала Al-Masdar, вооруженную вылазку предприняла действующая в этом районе банда, входящая в состав экстремистской группировки "Исламское государство". Сирийские военнослужащие, прибывшие на место, преследуют боевиков. Очевидцы сообщили о сильной перестрелке, которая идет в районе Атрая между солдатами и террористами.