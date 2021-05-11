Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной

БАКУ/Trend/- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущей напряженностью между Палестиной и Израилем и призывает к незамедлительной деэскалации.

Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эта стремительно растущая эскалация должна немедленно прекратиться", - добавил Дюжаррик. "Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации", - добавил он.