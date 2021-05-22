Жители Кувейта, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут выезжать из страны

Жители Кувейта, не прошедшие вакцинацию от коронавируса нового вида, теперь не смогут покидать страну. Соответствующее постановление правительства эмирата вступило в силу в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным информационного агентства Кувейта KUNA, иностранцам и подданным эмирата для выезда необходимо сделать прививку одной из четырех зарегистрированных в стране вакцин - Pfizer, AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson. Освобождаются от запрета жители младше 18 лет, беременные женщины, члены иностранных дипмиссий, а также те, кто не может принимать вакцину по состоянию здоровья.

Для выезда из страны им нужно будет получить соответствующий подтверждающий документ от местного Минздрава. По последним данным, всего жители Кувейта получили уже порядка 2 млн доз препарата от COVID-19 (население Кувейта - 4,2 млн человек).