Египетская авиакомпания Fly Egypt планирует выполнять рейсы из Хургады и Шарм-эш-Шейха в Россию после полноценного возобновления полетов между странами. Это следует из запроса посольства Египта в России МИДу РФ, копия которого размещена на сайте Росавиации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В письме посольство перенаправляет российской стороне запрос Министерства гражданской авиации Египта о назначении авиакомпании в качестве регулярного перевозчика. Как следует из письма, Fly Egypt планирует выполнять по одному рейсу в неделю в Москву, Санкт-Петербург и Самару из Хургады и Шарм-эш-Шейха. То есть всего шесть рейсов в неделю.

На данный момент авиасообщение с регионами Египта не возобновлено, самолеты летают только между Москвой и Каиром.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 г. президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля 2021 г. Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Однако российский оперативный штаб, который во время пандемии согласовывает все вопросы возобновления или прекращения международных полетов, пока не согласовал дату возобновления рейсов на курорты Египта.