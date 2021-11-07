В Саудовской Аравии появился первый в мире летающий музей
В Саудовской Аравии необычный "летающий музей" - самолет, в котором находится экспозиция из археологических находок. Посетители могут посмотреть выставку, пока летят в Аль-Улу, древнее поселение возле Медины. Этот музей уникален тем, что такого больше нигде нет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщил портал The Business Standart.
Кроме того, во время полета посетители смогут посмотреть документальный фильм про древности Саудовской Аравии и историю артефактов, которые есть на борту.
Главный специалист по маркетингу в Королевской комиссии по делам Аль-Улы Филип Джонс пояснил, что музей прямо в самолете позволяет привлечь внимание к археологической работе в этом регионе и завлечь сюда туристов из разных стран.
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