Не менее 17 человек погибли в результате ДТП в Египте
По меньшей мере 17 человек стали жертвами крупного ДТП с участием автобуса и микроавтобуса в южной части Синайского полуострова в Египте. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии местная газета Al-Ahram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, инцидент произошел на международной трассе примерно в десяти километрах от города Эт-Тур, административного центра провинции Южный Синай. Не менее 17 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы на 14 машинах скорой помощи в ближайшие больницы.
Другие подробности случившегося пока не приводятся. Губернатор указанного региона Халед Фуда дал распоряжение местной полиции тщательно расследовать произошедшее.
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